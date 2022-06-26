Çağdaş Bodrum'a şampiyon takviye - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum'a şampiyon takviye

26.06.2022 14:07
Çağdaş Bodrum'a şampiyon takviye

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda iddialı bir kadro kurmaya çalışan Çağdaş Bodrum, geçen sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor'la şampiyonluk yaşayan Ahmet Fatih Cantitiz'i transfer etti.

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda iddialı bir kadro kurmaya çalışan Çağdaş Bodrum, geçen sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor'la şampiyonluk yaşayan Ahmet Fatih Cantitiz'i transfer etti. 30 yaşında, 1.93 boyundaki şutör guard, geçen sezon 8 sayı, 3.9 ribaund, 3.1 asist ortalaması tutturdu. Erkan Veyseloğlu, Muratcan Esen, Caner Ercan, Ege Havsa ve Cem Koçal'ın da sözleşmelerinin devam ettiği Çağdaş Bodrum, daha önce de Süper Lig'den Hakan Yapar, Yiğitcan Turna ve Murat Kozan gibi önemli isimleri almıştı.


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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Bodrum'a şampiyon takviye - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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