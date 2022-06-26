Çağdaş Bodrum'a şampiyon takviye

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda iddialı bir kadro kurmaya çalışan Çağdaş Bodrum, geçen sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor'la şampiyonluk yaşayan Ahmet Fatih Cantitiz'i transfer etti. 30 yaşında, 1.93 boyundaki şutör guard, geçen sezon 8 sayı, 3.9 ribaund, 3.1 asist ortalaması tutturdu. Erkan Veyseloğlu, Muratcan Esen, Caner Ercan, Ege Havsa ve Cem Koçal'ın da sözleşmelerinin devam ettiği Çağdaş Bodrum, daha önce de Süper Lig'den Hakan Yapar, Yiğitcan Turna ve Murat Kozan gibi önemli isimleri almıştı.