Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'u seri yakalama hedefiyle ağırlıyor - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'u seri yakalama hedefiyle ağırlıyor

Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor\'u seri yakalama hedefiyle ağırlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Darüşşafaka'yı deplasmanda yenerek averajla düşme hattından sıyrılan Çağdaş Bodrum Spor, yarın Bursaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma Muğla Menteşe Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Çağdaş Bodrum 19 haftada 6 galibiyet, Bursaspor ise 8 galibiyet elde etti.

11.02.2024 12:51
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Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Darüşşafaka'yı deplasmanda yenerek averajla düşme hattından sıyrılan Çağdaş Bodrum Spor yarın Bursaspor'u seri yakalama hedefiyle ağırlayacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde Çağdaş Bodrum'un 19 haftada 6, Bursaspor'un ise 8 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: DHA

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