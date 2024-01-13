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Çağdaş Bodrum Spor, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum Spor, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor

BODRUM'da Basketbol Süper Ligi'nde devreyi 5 galibiyetle tamamlayan Çağdaş Bodrum Spor, Fenerbahçe Beko'yu tarihinde ilk kez ağırlayacak. Maçın tüm biletleri tükenirken, Bodrum'dan Menteşe'ye gitmek isteyen taraftarlar için otobüs kaldırılacak. Fenerbahçe Euroleague'de formda bir performans sergilerken, ligde ise ikinci sırada yer alıyor. Çağdaş Bodrum ise son 3 maçın 2'sini kazanmayı başardı.

Çağdaş Bodrum Spor, Fenerbahçe Beko\'yu ağırlıyor
13.01.2024 - 13:20,
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BODRUM,

BASKETBOL Süper Ligi'nde devreyi 15 maçta 5 galibiyetle tamamlayan Çağdaş Bodrum Spor yarın lig ve Euroleague'in iddialı takımı Fenerbahçe Beko'yu tarihinde ilk kez ağırlayacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Maçın tüm biletleri hafta içinde tükendi. Bodrum'dan Menteşe'ye gitmek isteyen taraftarlar için otobüs de kaldırılacak. Euroleague'de yeni çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius yönetiminde çok formda olan Fenerbahçe ligde ise bu sezon 15 haftada 12 galibiyetle lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Çağdaş Bodrum, Antrenör Ahmet Çakı yönetimindeki son 3 maçın 2'sini kazanmayı başarmıştı.

Kaynak: DHA
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