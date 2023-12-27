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Çağdaş Bodrum Spor Yeni Yıl Moral Yemeği Düzenledi - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum Spor Yeni Yıl Moral Yemeği Düzenledi

Çağdaş Bodrum Spor yöneticileri, teknik heyet ve oyuncular yeni yıl öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Başkan Dağlarca Çağlar, Manisa deplasmanında oynanacak maç için başarılar diledi.

Çağdaş Bodrum Spor Yeni Yıl Moral Yemeği Düzenledi
27.12.2023 - 14:52,  Güncelleme: 14:54
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Fırat AKAY/ BODRUM,

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor'da yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular yeni yıl öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Geceye Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, Genel Menajer Onur Cumhur Aksoy, Antrenör Ahmet Çakı, oyuncular, yardımcı antrenörler Ömer Emre Kahyaoğlu, Umut Erol Görür, Volkan Kaplan, Semih Şenyurt, takım çalışanları, BGL ve altyapı takımları antrenörleri ile çalışanları katıldı. Başkan Dağlarca Çağlar'ın konuşmasıyla başlayan gece, Çağdaş Bodrum Spor aile fotoğrafı ile sona erdi. Başkan Dağlarca Çağlar, cuma günü Manisa deplasmanında oynanacak Manisa BŞB Spor maçı için teknik kadroya ve sporculara başarılar diledi.

Kaynak: DHA
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