Çağdaş Bodrumspor, evinde Bursaspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Çağdaş Bodrumspor, evinde Bursaspor'u mağlup etti

Çağdaş Bodrumspor, evinde Bursaspor\'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Bursaspor'u 87-76 'lık skorla mağlup etti. Çağdaş Bodrumspor, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

12.02.2024 21:16
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Bursaspor'u 87-76 'lık skorla mağlup etti.

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz

Çağdaş Bodrumspor: Dominic Jordan Artis 6, Can Uğur Öğüt 5, Amar Alibegovic 12, Ahmet Düverioğlu 23, Jaron Johnson 18, Christopher Tirrell Warren 14, Ahmet Fatih Cantitiz 7, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Ben Alexander Moore 2, Cavit Ege Havsa, Melih Kurtay

Başantrenör: Ahmet Çakı

Bursaspor: Mıchael Lamor Young Jr 13, Jordan Malık Floyd 22, Ömer Utku Al, Davıd Benoıt Mıchıneau 5, Semih Erden, Berk Can Akın, Anthony Lejohn Brown 16, Sarper David Mutaf 13, Mehmet Nihat Atalan, Metin Türen, Johnathan Hamılton 7

Başantrenör: Serhan Kavut

1. Periyot: 21-11 (Çağdaş Bodrumspor lehine)

Devre: 44-26 (Çağdaş Bodrumspor lehine)

3. Periyot: 65-53 (Çağdaş Bodrumspor lehine) - MUĞLA

Kaynak: İHA

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