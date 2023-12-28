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Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak

Basketbol Süper Lig'in 14. haftasında Çağdaş Bodrumspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bodrum ekibi, seri yakalamak istiyor.

Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak
28.12.2023 - 14:52,
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Basketbol Süper Lig'in 14. haftasında Çağdaş Bodrumspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bodrum ekibi, seri yakalamak istiyor.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrumspor 14. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyspor'a konuk olacak. Yarın saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bodrum ekibi, geçtiğimiz hafta Merkezefendi'ye karşı alınan galibiyetin üzerine galibiyette seri yakalamak istiyor.

Antrenör değişikliğinden sonra reaksiyon alındığını söyleyen Çağdaş Bodrumspor Genel Menejeri Onur Cumhur Aksoy, "Genelde zaten takımlarda hoca değişikliğinden sonra bir reaksiyon alınır. İlk başta o aksiyonu aldık ama tabii çok yüzdeli oynadı orada Denizli. Şutları çok isabetli attılar. Oradan sonra pes etmeyen yapımızı gösterdik. Hem oyuncuların kendine güveni açısından hem de taraftara verdiğimiz mesaj açısından çok kıymetliydi bu geri dönüş. Şu an herkesin keyfi yerinde ve takımın kendine olan inancı daha da arttı. O yüzden şu an bir seriye gidiyoruz. Cuma günü Manisa deplasmanı sonra Pazar günü Muğla'da Aliağa ile oynayacağız. Denizli maçı ile beraber burada üçte üç yapmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz" dedi.

"Takımın gayet yeterli olduğunu düşünüyoruz"

Ara transfer döneminde kadroyu koruyacaklarını söyleyen Aksoy, "Oyuncu ile ilgili bir düşüncemiz yok takımın gayet yeterli olduğunu düşünüyoruz. Hocamızın zaten kendi sistemi çok agresif. Agresif bir takım, savunmacı, daha çok açık sahada oynayan ve hücum eden, daha hızlı basketbol oynayan bir sistemi var. Bu süre içerisinde bunu uygulayacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi şu üç maçtan en az iki galibiyet ile çıkarsak kendimizi üst sıralara doğru atmış olacağız" diye konuştu.

Ege Havsa: "Hedefim, Süper Lig'de kalıcı bir oyuncu olmak"

Çağdaş Bodrumspor'un 26 yaşındaki basketbolcusu Ege Havsa ise, "Geçen hafta Denizli maçı ile beraber 20 sayıdan döndüğümüz bir maçtı. Güzel bir ivme yakaladık, devamı için heyecanlıyız. İlk yarının bitmesine iki hafta kaldı, bu iki haftayı da galibiyetle bitirip en iyi moralle en iyi şekilde ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Ahmet ağabey enerjisi ile karakteriyle çok iyi geldi bu takıma. Daha 3-4 gündür bizimle, 4-5 idman yapabildik ama onun da enerjisini bütün takım olarak yanımızda hissediyoruz. Şu an hedefleri konuşmak için çok erken. Tabii, hepimizin büyük resimde istediği play-off'a katılmak ve oynamak var. Ama bunun için daha çok erken. Bence maç maç düşünüp önümüzdeki maça odaklanıp her önümüzdeki maçtan bir galibiyet çıkarmaya bakmalıyız. Bireysel olarak da hedefim Bodrum'da kalıp, önümüzdeki senelerde de Bodrum'da kalıp burada iyi performans gösterip Süper Lig'de kalıcı bir oyuncu olmak. Sonrasında tabii milli takımda oynamak istiyorum. Altyapı bu sene kuruldu Basketbol Gençler Ligi'nde iyi mücadele veriyoruz. Onun dışında U16, U14 bütün takımları burada görüyorum. Çok iyi şekilde çalışıyorlar değerli antrenörler de geldi altyapıya. Bence bu kulübün sürdürülebilirliği açısından altyapıya böyle bütçe ayırması ve alt yapıya da değer, önem vermesi çok önemli. Sürdürülebilirlik açısından devamlı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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