Çağdaş Bodrumspor, U-16 Bölge Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çağdaş Bodrumspor, U-16 Bölge Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Çağdaş Bodrumspor, U-16 Bölge Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu U-16 bölge şampiyonası Muğla'da oynanan karşılaşmalarda Çağdaş Bodrumspor şampiyon olurken Anadolu Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı. Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bölge şampiyonasında 8 takım arasında üstünlüğünü koruyan Çağdaş Bodrumspor, son karşılaşmasını 73-47 kazanarak bölge şampiyonu oldu.

22.02.2024 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu U-16 bölge şampiyonası Muğla'da oynanan karşılaşmalarda Çağdaş Bodrumspor şampiyon olurken Anadolu Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı.

Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda 20-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen bölge şampiyonasında 8 takım karşısında üstünlüğünü koruyan Çağdaş Bodrumspor Anadolu Şampiyonası'nda oynama şansını yakaladı. Çağdaş Bodrumspor oynadığı son karşılaşmada 73-47 kazanarak bölge şampiyonu oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Basketbol, Türkiye, Muğla, Spor, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Bodrumspor, U-16 Bölge Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 06:11:03. #1.12#
SON DAKİKA: Çağdaş Bodrumspor, U-16 Bölge Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement