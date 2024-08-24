Spor

- Çağdaş Çavuş: "Oyuncuların anlattıklarıma inanmaları ve onun için mücadele etmeleri çok güzel bir şey"

İSTANBUL - Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Benim anlattıklarıma inanmaları ve onun için de mücadele etmeleri çok güzel bir şey. Bir maç kazandık, biz buna devam edeceğiz. Olabildiğince yukarılarda bitirebilirsek ne mutlu bize" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek puanını 4'e yükseltti. Müsabakanın ardından Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, basın toplantısında maça dair değerlendirmelerde bulundu. Çavuş, "Biz, sezon başından yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Hazırlık devresini geçirdiğimiz süre içerisinde çok güzel bir uyum oluşturmaya başladık. Ligin ilk 2 haftasında da oyun olarak, mücadele olarak iyi bir görüntü verdi oyuncu grubum. Bu maçta da bu verdiğimiz güzel görüntünün sonucunu aldık. Süreci beraber çok güzel yönetiyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Benim anlattıklarıma inanmaları ve onun için de mücadele etmeleri çok güzel bir şey. Bir maç kazandık, biz buna devam edeceğiz. Olabildiğince yukarılarda bitirebilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.