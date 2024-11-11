Çağlar Söyüncü A Milli Takım'dan Çıkarıldı

Spor

FENERBAHÇE' ile Sivasspor arasında oynanan maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü A Milli Takım kadrosunda çıkarıldı.

Fenerbahçe Kulübü'den yapılan açıklamada milli futbolcunun son lig maçında aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından Çağlar A Milli Takım kadrosunda çıkarıldı.