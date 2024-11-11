Çağlar Söyüncü A Milli Takım'dan Çıkarıldı - Son Dakika
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Spor

Çağlar Söyüncü A Milli Takım'dan Çıkarıldı

Fenerbahçe'nin oyuncusu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

11.11.2024 18:23
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FENERBAHÇE' ile Sivasspor arasında oynanan maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü A Milli Takım kadrosunda çıkarıldı.

Fenerbahçe Kulübü'den yapılan açıklamada milli futbolcunun son lig maçında aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından Çağlar A Milli Takım kadrosunda çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü A Milli Takım'dan Çıkarıldı - Son Dakika

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