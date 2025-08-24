İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Semih Kılıçsoy'un forma giydiği Cagliari, sahasında Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.
Unipol Domus Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
Konuk ekip, maçın 68. dakikasında Rolando Mandragora ile öne geçerken Cagliari, 90+4'de Sebastiano Luperto'nun kafa kolüyle skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş'tan transfer edilen milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 81. dakikada Gennaro Borrelli'nin yerine oyuna girerken 90+7'de sarı kart gördü.
Son Dakika › Spor › Cagliari ve Fiorentina 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?