Çağrı Fedai, Fenerbahçe\'den Amed\'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza

11.08.2025 16:17
Amedspor, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Çağrı Fedai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Çağrı Fedai'nin sözleşmesinde 1000 dakika oynama zorunluğu olacak.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken genç yetenekler oynayabilecekleri takımlara gönderilmeye devam ediyor.

AMEDSPOR'A KİRALANDI

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe U19 takımının 2006 doğumlu forveti Çağrı Fedai, 1. Lig ekibi Amedspor'a kiralandı. Genç oyuncunun bugün Diyarbakır'a gideceği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE

Öte yandan Fenerbahçe, bu transferde sözleşmeye özel bir madde ekletti. Haberde, Çağrı Fedai'nin sözleşmesinde 1000 dakika oynama zorunluluğu olduğu ve bunun gerçekleşmemesi halinde kontratta cezai madde olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 24 maçta süre alan Çağrı Fedai, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

