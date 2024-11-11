Çal Belediyespor, Akkonakspor'u 3-0 Geçerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
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Çal Belediyespor, Akkonakspor'u 3-0 Geçerek Liderliğini Sürdürdü

Çal Belediyespor, Akkonakspor\'u 3-0 Geçerek Liderliğini Sürdürdü

Süper Amatör Lig A Grubu'nda Çal Belediyespor, sahasında konuk ettiği Akkonakspor'u etkili futboluyla 3-0 yenerek puanını 15'e yükseltti ve liderliğini korudu. Kulüp başkanı Hakan Saruhan, takımın performansını ve hedeflerini açıkladı.

11.11.2024 09:56  Güncelleme: 09:58
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Süper Amatör Lig A Grubu'nun 5. haftasında sahasında Akkonakspor'u konuk eden Çal Belediyespor etkili bir futbol sergileyerek 3-0 galip geldi. Bu sonuçla Çal Belediyespor, puanını 15'e yükselterek liderliğini korudu.

Süper Amatör Lig A Grubu'nun 5. haftasında Çal Belediyespor, sahasında Akkonakspor'u konuk etti. Çal Vali Yusuf Ziya Göksu Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, etkili bir futbol sergileyerek 3-0 galip geldi. Bu sonuçla Çal Belediyespor, puanını 15'e yükselterek liderliğini korudu. Maçın ilk yarısında Çal Belediyespor'un golü, Süleyman Tunahan Çelik'in kornerden yaptığı vuruşla geldi ve takım, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda, 65. dakikada Hasan Can Tuncel ve 75. dakikada Erdoğan Tıkıroğlu'nun golleriyle farkı açan Çal Belediyespor, 3-0'lık skorla maçtan galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

"Hedefimiz, bu istikrarı sürdürerek şampiyon olmak"

Çal Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Saruhan, Akkonakspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından takımın performansını değerlendirerek açıklamalarda bulundu, "Takımımız sahada gerçekten mücadeleci ve istekli bir oyun ortaya koydu. Oyuncularımız hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda disiplinden kopmadan rakibe üstünlüğümüzü gösterdiler. Bu galibiyetle ligde liderliğimizi sürdürmek bizleri gururlandırıyor. Özellikle Süleyman Tunahan Çelik, Hasan Can Tuncel ve Erdoğan Tıkıroğlu'nun golleriyle güzel bir sonuç elde ettik. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da bizi her maçta yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Hedefimiz, bu istikrarı sürdürerek sezon sonunda da liderlik koltuğunda yer almak" diye konuştu.

Eski sahadaki zeminin oyuncuların güvenliğini tehdit ettiği ama yeni sahada ise tribün eksikliği nedeniyle taraftarla tam bulaşamadıklarını belirten Başkan Saruhan, "Maalesef eski sahamızın zemini, oyuncularımızın güvenliğini tehdit edecek kadar kötü durumda. Bu yüzden, sakatlık riskleri bizi her maçta endişelendiriyor. Yeni bir suni çim sahamız mevcut, ancak tribün eksikliği nedeniyle taraftarlarımızla tam anlamıyla buluşamıyoruz. Hem saha zemininin iyileştirilmesi hem de tribünlerin tamamlanması için gerekli adımların atılması en büyük temennimiz. Sporcularımız ve taraftarlarımız daha iyi şartları hak ediyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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