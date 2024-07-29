Çal Belediyespor Yeni Başkanı Hakan Saruhan Göreve Başladı - Son Dakika
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Spor

Çal Belediyespor Yeni Başkanı Hakan Saruhan Göreve Başladı

Çal Belediyespor Yeni Başkanı Hakan Saruhan Göreve Başladı

Çal Belediyespor'da uzun süredir görev yapan Adnan Tatar Başkanlığındaki yönetimin istifasının ardından Hakan Saruhan göreve başladı. Yeni yönetim, hedeflerini açıkladı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

29.07.2024 11:34  Güncelleme: 11:36
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Çal Belediyespor'da uzun süredir görev yapan Adnan Tatar Başkanlığındaki yönetimin kısa süre önce istifa etmesinin ardından göreve gelen Hakan Saruhan göreve başladı.

Çal Belediyespor'da uzun süredir görev yapan Adnan Tatar Başkanlığındaki yönetimin kısa bir süre önce istifa etmesinin ardından oluşturulan yeni yönetim görevine başladı. Hakan Saruhan Başkanlığına oluşturulan yönetimde; Ümit Barış Kuzu, Fuat Magat, Hüseyin Görgülü ve Mustafa Sarı'dan oluştu. Göreve hızlı başlayan yeni yönetim Çal'ın doğa harikası Kumral Mesireliğinde basın mensupları ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi, hedefini açıkladı ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Başkan Saruhan öncelikle göreve gelir gelmez alt yapıyı ayağa kaldırmak için çalışmalara başladıklarına dikkat çekerek "Biz öncelikle alt yapıyı kuvvetlendirme çabası içinde olacağız. Buradaki gençlerimize çocuklarımıza, 18 yaşına kadar olan bütün arkadaşlarımızı futbola spora bu camiaya barışık bir şekilde iyi bir yere getirme hedefimiz olacak. Uzun vade de Çallılardan oluşan başarılar elde eden bir takım oluşturmak istiyoruz "dedi.

2024-2025 sezonunda Denizli Süper Amatör Liginde mücadele edeceklerini ifade eden Başkan Saruhan "Yeni sezonda öncelikle kendi yetenekli futbolcularımızdan oluşan bir kadro kuracağız. Amacımız genç yetenekleri futbol camiasına kazandırmak olacak. Hedefimiz tabi ki şampiyonluk, tabi ki başarı olacak. Çünkü Çal taraftarı bunu hak ediyor. Çal taraftarı her şeyin en iyisini hak ediyor "diye konuştu.

Yeni göreve gelen bir yönetim olarak öncelikle kendilerine destek olan, birlikte çalışacakları kurumlara teşekkür eden siyah beyazlı kulüp başkanı Saruhan "Yönetim olarak Denizli Gençlikspor İl Müdürlüğüne, Denizli ASKF Başkanlığına, Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığına, Çal Kaymakamlığına, Halk Eğitim Müdürlüğüne, Bizi destekleyen ve bu desteklerini hiçbir zaman esirgemeyecek olan Çal Belediye Başkanımız Ahmet Hakan'a teşekkür ediyoruz "ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çal Belediyespor Yeni Başkanı Hakan Saruhan Göreve Başladı - Son Dakika

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