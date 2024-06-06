Çal Okul Sporları Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Çal Okul Sporları Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Bekilli'de düzenlenen Çal Okul Sporları Voleybol Turnuvası, 72 sporcunun katılımıyla sona erdi. Kızlarda Bekilli Atatürk Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Çal Anadolu Lisesi birinci oldu. Heyecan dolu maçların ardından düzenlenen ödül töreninde sporcular kupa ve madalyalarını aldılar.

06.06.2024 11:00
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Çal Okul Sporları Voleybol Turnuvası 72 sporcunun katılımıyla Bekilli'de tamamlandı. Kızlarda Bekilli Atatürk Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Çal Anadolu Lisesi birinci oldu.

Bekilli Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Çal Okul Sporları Voleybol Turnuvası, Bekilli Spor Salonu'nda büyük bir heyecanla tamamlandı. Turnuvaya toplam 72 sporcu katıldı.Kız takımlarında Bekilli Atatürk Anadolu Lisesi şampiyon olurken, erkek takımlarında ise Çal Anadolu Lisesi birinciliği elde etti. Çekişmeli ve heyecan dolu maçların ardından düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalar, Çal Gençlik Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe, Bekilli Gençlik Spor İlçe Müdürü Sedat Duran ve Bekilli Atatürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Gökhan Çınar tarafından sporculara takdim edildi.Turnuvada sporcuların gösterdiği performans ve mücadele izleyicilerden büyük alkış aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çal Okul Sporları Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çal Okul Sporları Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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