Çalhanoğlu Sakatlandı, Kerem Özür Diledi - Son Dakika
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Spor

Çalhanoğlu Sakatlandı, Kerem Özür Diledi

A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu sakatlık yaşadı, Kerem Aktürkoğlu ise kaçırdığı penaltı için özür diledi.

16.11.2024 23:17
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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'le oynadığı müsabakada sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yarın çekilecek MR sonucunda durumunun belli olacağını söyledi. Kerem Aktürkoğlu ise kaçırdığı penaltı sebebiyle özür diledi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, yoğun bir maç trafiği içinde olduklarını belirtti.

Sakatlıktan döndüğünün altını çizen deneyimli oyuncu, "Tam hazır değildim. Yine aynı yer ağrımaya başladı. Risk almadım, batmaya başladı. Yarın MR çekilecek, duruma daha sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak Galler karşısında iyi oynadıklarını ve rakibi çok sıkıştırdıklarını vurgulayan Çalhanoğlu, önlerine bakmaları gerektiğini dile getirdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun maçın son bölümünde kaçırdığı penaltı atışıyla ilgili de konuşan Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi:

"Onu çok iyi anlıyorum. Sonuçta penaltı kaçabilir. Biz onu motive etmeye çalıştık. Arkasında dağ gibi ailesi var. Biz takım olarak arkasında duruyoruz. Futbolda olan şeyler. Kafasını kaldırması gerekiyor. Penaltıda şans yüzde 50'dir. Hiç sorun yok. Biz önümüze bakacağız."

"Kaçırdığım penaltıdan dolayı galibiyete uzanamadık"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bir başka isim olan Kerem Aktürkoğlu da Kayseri halkına stadı doldurduğu için teşekkür etti.

Taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini vurgulayan Aktürkoğlu, "Son dakikalarda galibiyete yaklaştık ama kaçırdığım penaltıdan dolayı galibiyete uzanamadık. Hedefimiz olan A Ligi'ne çıkamadık. Bunun için de takım arkadaşlarım ve Türk halkından özür dilerim. Umarım Karadağ maçını kazanarak A Ligi'ne çıkarız." açıklamasını yaptı.

Gruptaki son karşılaşma olan Karadağ müsabakasıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Aktürkoğlu, şöyle konuştu:

"Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bundan önceki maçlarda da öyle oldu. Galler ve İzlanda deplasmanlarında da öyleydi. Şimdi de aynısı olacak. Umarım kazanırız. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çalhanoğlu Sakatlandı, Kerem Özür Diledi - Son Dakika

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