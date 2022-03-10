Çalımbay'dan futbolculara mesaj: "Herkes sorumluluk almak zorunda" - Son Dakika

- Çalımbay'dan futbolculara mesaj: "Herkes sorumluluk almak zorunda"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Kimseden çekinmiyoruz"

"Bizim puan veya puanlara ihtiyacımız var"

SİVAS - DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımda herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Çalımbay, "Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor, göstermek zorunda. Herkes sorumluluk almak zorunda. Bizim puan veya puanlara ihtiyacımız var" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak stadyumlara girişte HES kodu zorunluluğunun kaldırılmasını değinen Çalımbay, "HES kodu kararından sonra inşallah taraftarımız artar. Çünkü son oynadığımız maçta ben ve oyuncular çok üzüldük. Bin 200 kişi geldi maça sadece. Biz bunu hak etmiyoruz. Taraftarımızın mutlaka bu maçlarda gelmesi lazım. Özellikle bundan sonra içeride oynayacağımız maçlarda çok büyük desteğe ihtiyacımız var. Mazeret falan yok, bütün maçlarımıza taraftarımızı bekliyoruz. Ne kadar çok taraftar olursa, takımımıza o kadar katkıları olur ve oyuncu arkadaşlarımız da çok iyi şekilde motive oluyorlar. Hem taraftarımız hem de futbolcu arkadaşlarımız bütünleştiği zaman çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Diğer takımların taraftarını gördüğümüz zaman 10 bin, 15 bin gibi sayı ile karşımıza çıktıklarında gerçekten imreniyorum. Taraftarlarımızı maçlara bekliyoruz. Onlarla beraber çok güzel şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Hem ligde olsun hem Türkiye Kupası olsun çok önemli maçlar oynayacağız. Bu maçları taraftarla oynamak daha da önemli" diye konuştu.

"Mücadelenin karşılığını alacağız"

Ligde geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında şanssız bir şekilde kaybettiklerini söyleyen Çalımbay, "Bundan önce oynadığımız Fatih Karagümrük maçını da penaltıdan yediğimiz golle kaybettik. Hak etmediğimiz sonuçlar aldık. Antalya'da da özellikle ikinci yarı çok iyi oynadık. Ondan önce oynadığımız Beşiktaş maçı da belki bu sezon oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Kötü goller yedik ama çok iyi oynadık. Oynadığımız oyunun ve mücadelenin karşılığını alacağız" dedi.

"Çok zor bir maç olacak"

Ligde pazar günü deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçını da değerlendiren Çalımbay, şunları söyledi:

"Lige çok iyi başladılar. Çok iyi kadro kurdular, çok iyi taraftarla oynuyorlar. Kolay bir maç değil, çok zor bir maç olacak. Bizim tabii ki puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Biz kimseden çekinmiyoruz. Oradan inşallah puanla dönmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

"Herkes sorumluluk almak zorunda"

Çok fazla sakatlık yaşadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Hangi oyuncumuz iyi oynasa diğer hafta sakatlanıyor. Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad sakatlandı, şimdi Mustapha Yatabare sakatlandı. Ondan önce çok iyi oynayan Leke James de sakatlandı, Hakan Arslan sakatlandı. Bir sürü şey yaşadık, hiçbir zaman ideal kadromuzu kuramadık. Ligin sonlarına geliyoruz artık, mutlaka bizim deplasman ya da içeri fark etmez puan ve puanlar için oynamamız gerekiyor. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor, göstermek zorunda. Herkes sorumluluk almak zorunda. Bizim puan veya puanlara ihtiyacımız var. Bu işi yapabilecek kapasitede bir takımız. Yeter ki futbolcular kendilerinde olanları sahaya yansıtırlarsa biz bu seneyi istediğimiz gibi bitiririz" diye konuştu.