Çalımbay: Üzgünüz, elimizden geleni yaptık

- Çalımbay: "Elimizden gelen tüm gayreti gösterdik"

SAMSUN - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, küme düştükleri Samsunspor maçının ardından ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ancak, başaramadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, deplasmanda Samsunspor'a 1-0 mağlup olarak küme düştü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Çalımbay, küme düştükleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "Bugün bizim kazanmamız gerekiyordu. Tabii ki Samsunspor'un bir hedefi vardı. Ama ilk yarı istediğimiz gibi olmadı. Ama ikinci yarı gerçekten çok iyi oynadık. İyi de pozisyonlar, iyi de baskı kurduk. Ama maalesef golümüzü atamadık. Beni çağırdıklarında Sivas'a bizim çok geç gitmemiz ve orada tabii ki transfer yapamadık. Ben tabii ki kendim isteyerek gittim çünkü benim kendi memleketim. Her zaman çağırsalar yine giderdim ben. Hiçbir sorun yok. Ama maalesef şeye yetişemedik, geç kaldık. Biraz daha erken oraya gidebilseydik, biraz da o takıma dokunabilseydik, antrenman yapsaydık, daha iyi olurdu ama olmadı. Kısmet olmadı ama elimizden gelen bütün gayreti gösterdik" dedi.

İstifa edip etmeyeceğine yönelik soruyu da yanıtlayan Çalımbay, "Benim kariyerim bozulmuş, etmiş benim için önemli değil. Sivas'tan çağırdıkları zaman her zaman giderim. Elimden gelen her şeyi yaparım. Burada da aynısını yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım, onun için içim rahat. Tabii ki ama üzülüyoruz. Ama seneye kesinlikle tekrar Sivasspor lige çıkar. Biz her zaman Sivas'ın yanındayız. Sivas'ın her zaman iyi olması için ne gerekiyorsa, bizden ne istiyor olursa yaparız yani. Üst üste 3 sene Avrupa'ya gittik. Türkiye Kupası'nı aldık yani. Bizim mükemmel bir takımımız vardı. Şimdi o takımın üstüne 4 tane oyuncu alınsaydı o takım daha bambaşka bir yere gelirdi. Yani öyle bir şeyde yapılmadığı için o yüzden de takım yavaş yavaş düştü" diye konuştu.