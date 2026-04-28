Çamardı Belediyespor'dan gururlandıran başarı - Son Dakika
Çamardı Belediyespor'dan gururlandıran başarı

Çamardı Belediyespor\'dan gururlandıran başarı
28.04.2026 17:21  Güncelleme: 17:22
U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Çamardı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, önemli dereceler elde ederek milli takım yolunda büyük bir başarıya imza attı.

U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Çamardı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, önemli dereceler elde ederek milli takım yolunda büyük bir başarıya imza attı.

26-27 Nisan 2026 tarihlerinde Kars'ta düzenlenen şampiyonada, henüz altyapı çalışmaları bir yıllık olan kulübün sporcularından Reyhan Akdağ, 33 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Tenzile Sude Altan ise 39 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Elde ettikleri derecelerle her iki sporcu da U15 Kadınlar Milli Takımı kadrosuna seçilme hakkı kazanırken, önümüzdeki dönemde düzenlenecek Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Toplam 579 sporcunun ve 60 takımın mücadele ettiği organizasyonda Çamardı Belediyesi Spor Kulübü, takım halinde Türkiye beşincisi olarak dikkat çekici bir başarı elde etti.

Kulüp yetkilileri, altyapı çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, gelecek süreçte daha büyük başarılar hedeflediklerini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çamardı Belediyespor'dan gururlandıran başarı - Son Dakika

SON DAKİKA: Çamardı Belediyespor'dan gururlandıran başarı - Son Dakika
