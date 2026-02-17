Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini sahasında konuk etti.
Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 18. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından karşılaşmanın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
25 yaşındaki İtalyan orta saha Andrea Cambiaso, gördüğü bu sarı kartla birlikte gelecek hafta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray, Juventus ile 25 Şubat Çarşamba günü rövanş karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Cambiasso, Galatasaray'a karşı rövanş maçında yok - Son Dakika
