Cambiasso, Galatasaray\'a karşı rövanş maçında yok

17.02.2026 21:21
Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncu, oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini sahasında konuk etti.

CAMBIASSO SARI KART GÖRDÜ

Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 18. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından karşılaşmanın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

RÖVANŞ MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

25 yaşındaki İtalyan orta saha Andrea Cambiaso, gördüğü bu sarı kartla birlikte gelecek hafta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray, Juventus ile 25 Şubat Çarşamba günü rövanş karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.

