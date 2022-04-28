Çameli Belediyespor fileye galibiyetle başladı - Son Dakika

0'lık Acıpayam Belediyespor galibiyetiyle başladı.

Çameli Belediyesi'nin spora destek için futboldan sonra kurduğu voleybol takımı, Denizli Voleybol Amatör Ligi'nin Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanan ilk karşılaşmasında Acıpayam Belediyespor Voleybol Takımı ile karşılaştı. Baştan sona kadar büyük bir çekişme ve heyecan içerisindeki iki takım kıyasıya mücadele ettiği müsabaka, rakibine hiç set veremeyen Çameli Belediyespor Voleybol Takımının 3 - 0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Rakibine göre daha deneyimli bir kadroya sahip olan Çameli Belediyespor, ilk seti 25 – 8, ikinci seti 25 - 7 ve üçüncü seti ise 25 – 10'luk net skorlarla kazandı. Lige galibiyetle başlayan Çameli Belediyespor, maçın ardından teknik ekip kadrosuyla birlikte galibiyet pozu verdi. - DENİZLİ