Çameli Belediyespor, Gökbörüspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Çameli Belediyespor, Gökbörüspor maçına hazırlanıyor

06.05.2022 10:55
Çameli Belediyespor, Gökbörüspor maçına hazırlanıyor

Denizli 1. Amatör Lig takımlarından Çameli Belediyespor, önümüzdeki hafta sonu Gökbörüspor ile oynanacak maça hazırlanıyor.

Denizli 1. Amatör Lig takımlarından Çameli Belediyespor, önümüzdeki hafta sonu Gökbörüspor ile oynanacak maça hazırlanıyor.

Teknik Direktör Musa İvgin, yönetiminde çalışmalara hız veren takım, hafta sonu Gökbörüspor ile karşılaşacak. 3 puan parolasıyla yola çıkan Çameli Belediyespor hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Teknik direktör Musa İvgin, yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Yatağanspor karşısında sergilenen oyun ile moral ve motivasyonlarını yükselttiğini söyledi. Gökbörü ekibi karşısında maçında da sergilemek istediklerini anlatan İvgin, "Çarşamba günü itibariyle başlattığımız hazırlık çalışmalarımız tamamladık. Şuan için antrenmanlar oldukça verimli. Bir aksilik olmadığı takdirde, Gökbörü yenerek hanemize 3 puan daha yazdıracağız. Sonuçta bu maçları oynamak kolay değil. Çok büyük emek harcamamız gerekiyor, biz de emeği harcadık. Gerekli şeyleri yaptık, oyun disiplinine sadık kaldık, motivasyonumuzu artırdık" dedi. - DENİZLİ

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Amatör Lig, oyunlar, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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