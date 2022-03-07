Çameli Belediyespor her geçen hafta daha iyiye gidiyor - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli 1. Amatör Lig ekiplerinden Çameli Belediyespor, yeni kurulan bir ekip olmasına rağmen her hafta daha iyi bir mücadele ortaya koyuyor.

Amatör 1. Lig E Grupta mücadele eden Çameli Belediyespor, ligin 3'üncü haftasında Yatağanspor ile karşılaştı. Her iki takımın 90 dakika boyunca iyi futbol sergilediği mücadelede Yatağanspor'un Çameli Belediyespor 4 – 1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Çameli Belediyespor Teknik Direktör Musa İvgin, futbolcularının iyi takım olma yolunda büyük başarı sağladıklarını belirterek; "Futbolcularımız ilk yarı önemli bir performans sergiledi. Oyuncularımızdan Osman Cengiz'in 40. dakikada serbest vuruştan attığı muhteşem golle ilk yarıyı 1-0 kapattık. Çameli'nin kendi çocuklarımızdan oluşan kadroya sahip olmamıza karşın, futbolcuların hepsi olgun ve takım halinde mücadele eden bir yapıya sahip. Çok umutluyuz. Futbolcuların antrenman ve maçlardaki istekli davranışları bizi umutlandırıyor" dedi. - DENİZLİ