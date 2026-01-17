Çameli\'de Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

Çameli'de kurumlar ve mahalleler arasında düzenlenen voleybol turnuvasında İlçe Milli Eğitim Takımı şampiyon olurken, turnuva dostluk ve fair-play ruhu içinde tamamlandı.

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası, centilmence mücadelelere sahne olan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Turnuva boyunca büyük heyecanın yaşandığı müsabakalar sonunda İlçe Milli Eğitim Takımı şampiyonluğa ulaştı. Ata Gübre turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Carrefoursa Çameli takımı üçüncü olma başarısı gösterdi. Dostluk ve fair-play ruhu içerisinde geçen karşılaşmalarda takımların sergilediği performans, izleyicilerden tam not aldı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi. Şampiyon İlçe Milli Eğitim takımının ödüllerini Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik verirken, ikinci olan Ata Gübre takımının ödüllerini Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, üçüncü olan Carrefoursa Çameli takımının ödüllerini ise İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Dağlı sundu. Turnuvanın, ilçede spor kültürünün gelişmesine ve kurumlar arası dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladığı vurgulandı. - DENİZLİ