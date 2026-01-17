Çameli'de Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Çameli'de Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

Çameli'de Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi
17.01.2026 13:43  Güncelleme: 13:50
Çameli'de düzenlenen Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası, dostluk ve fair-play ruhu içinde tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Takımı birinci olurken, Ata Gübre ikinci, Carrefoursa Çameli üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi.

Çameli'de kurumlar ve mahalleler arasında düzenlenen voleybol turnuvasında İlçe Milli Eğitim Takımı şampiyon olurken, turnuva dostluk ve fair-play ruhu içinde tamamlandı.

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası, centilmence mücadelelere sahne olan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Turnuva boyunca büyük heyecanın yaşandığı müsabakalar sonunda İlçe Milli Eğitim Takımı şampiyonluğa ulaştı. Ata Gübre turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Carrefoursa Çameli takımı üçüncü olma başarısı gösterdi. Dostluk ve fair-play ruhu içerisinde geçen karşılaşmalarda takımların sergilediği performans, izleyicilerden tam not aldı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi. Şampiyon İlçe Milli Eğitim takımının ödüllerini Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik verirken, ikinci olan Ata Gübre takımının ödüllerini Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, üçüncü olan Carrefoursa Çameli takımının ödüllerini ise İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Dağlı sundu. Turnuvanın, ilçede spor kültürünün gelişmesine ve kurumlar arası dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladığı vurgulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, CarrefourSA, CarrefourSA, Çameli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çameli'de Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çameli'de Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
