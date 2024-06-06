Can Cangök için Balıkesir'de Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
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Can Cangök için Balıkesir'de Lokma Hayrı Düzenlendi

Can Cangök için Balıkesir\'de Lokma Hayrı Düzenlendi

TÜFAD Balıkesir Şube Başkanı ve eski Balıkesirspor antrenörü Can Cangök'ün anısına Balıkesir'de lokma hayrı düzenlendi. Programa çok sayıda sporcu katıldı ve vatandaşlara lokma ikram edildi. Eski futbolcu İlhan Eker ve milli boksör Ali Eren Demirezen, Can Cangök'ün Balıkesir için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

06.06.2024 17:07
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Bir süre önce vefat eden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Balıkesir Şube Başkanı ve Balıkesirspor'un eski antrenörlerinden Can Cangök için Balıkesir'de lokma hayrı düzenlendi.

Cangök anısına gerçekleştirilen program, Anafartalar Caddesi'ndeki Hacı Ali Camii avlusunda yapıldı.

Düzenlenen programda, vatandaşlara lokma ikram edildi.

Çok sayıda Balıkesirli sporcunun katıldığı programda, eski futbolculardan İlhan Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Can Cangök'ün kendisi için çok özel bir yeri olduğunu vurguladı.

Eker, Cangök'ün Balıkesir'in en önemli futbol adamlarından biri olduğunu ifade ederek, "Onun bu ansız ölümü bütün şehri çok derinden etkiledi. Ben de yakın zamanda babamı kaybettim, Can hoca da bizim için bir baba figürüydü. Biz de onun anısına bugün bir lokma hayrı düzenledik, Allah kabul etsin." diye konuştu.

Programa katılan Milli boksör Ali Eren Demirezen de Can Cangök'ün Balıkesir için büyük bir değer olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Can Cangök için Balıkesir'de Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika

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