Can: "Hedefimiz Süper Lig" - Son Dakika
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Can: "Hedefimiz Süper Lig"

01.03.2022 11:50
Can: "Hedefimiz Süper Lig"

Seyhan Belediyespor Hentbol Teknik Direktörü Gürçin Can, "Hedefimiz Süper Lig" dedi.

Seyhan Belediyespor Hentbol Teknik Direktörü Gürçin Can, "Hedefimiz Süper Lig" dedi.

Türkiye Erkekler Hentbol 1.Ligi'nde mücadele eden Adana temsilcisi Seyhan Belediyespor Süper Lig yolunda mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta lider Mihalıççık SK ile deplasmanda oynadığı maçta mağlup olan Seyhan Belediyespor Cumartesi günü oynayacağı Ankara Hentbol İhtisas maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Gürçin Can, kalan maçları kazanıp Playofflara güçlü girmek istiyoruz dedi.

Can, "Genç bir kadroya sahibiz. Yaş ortalamamız 20, ilk defa bir arada oynuyorlar ve bunun dezavantajını sezon başındaki maçlarda fazlasıyla hissettik. Maç yaptıkça tecrübe kazanıyoruz. Bu hafta Eskişehir deplasmanında lider durumda olan Mihalıççık SK ile karşılaştık. Baştan sona iyi mücadele etmemize rağmen yaptığımız basit hatalar maçın skoruna yansıdı ve mağlup olduk. Bundan sonraki mücadelemiz kalan 3 maçımızı da kazanıp play offlara en iyi sıralamada olup, orda da ilk 3 içerisinde yer alarak Süper Lige çıkmak olacak. Sporcularıma güvenim sonsuz ve O sene bu sene diyoruz. Ayriyeten bu süreçte Adanalı gençlerin her zaman yanında olan ve bizden maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımiz Akif Kemal Akay'a, kulüp başkanımız Levent Ünal ve yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadesini kullandı. - ADANA

Can: Hedefimiz Süper Lig
Can: Hedefimiz Süper Lig

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Seyhan Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Türkiye, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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