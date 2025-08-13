Can Keleş Kocaelispor\'a Kiralandı

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, genç oyuncusu Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor'a geçici transfer olmuştur. Can Keleş'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
2,75 milyon euro bonservis bedeliyle Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olan Can Keleş, beklentilerin altında kalınca geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Keleş, sahada yer aldığı 22 karşılaşmada toplamda 3 gol atıp 3 de asist kaydetti.
