Canberk Yurdakul: "Çok mutlu ve onurluyum"

Bursaspor ile olan sözleşmesini 3 yıl uzatan genç kaleci Canberk Yurdakul, bu anlaşmadan duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bursaspor ile sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatan genç kaleci Canberk Yurdakul, sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

20 yaşındaki kaleci, "Formasını terletmekten her zaman gurur duyduğum Bursaspor ile olan sözleşmemi üç yıl daha uzattığım için çok mutlu ve onurluyum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim ve bu arma için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA