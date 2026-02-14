Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile ilk karşılaşmasını anlattı - Son Dakika
Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile ilk karşılaşmasını anlattı

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile ilk karşılaşmasını anlattı
14.02.2026 17:56
Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile tanışmak için saatlerce beklediğini ve o an yaşananları paylaştı. Futbolcunun samimi itirafı ilgi çekti.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Enis Arıkan'ın programına katılan ünlü futbolcu, Şükran'ı ilk defa cilt doktorunda gördüğünü ve tanışabilmek için büyük çaba harcadığını açıkladı.

Erkin, "Doktora gidip 'Bizi mutlaka tanıştır' dedim. Sırf tanışabilmek için 4-5 saat bekledim fakat hiç yüz vermiyordu" diyerek o günü anlattı. Tanıştıkları gün İstanbul'da büyük bir sel yaşandığını da belirten futbolcu, "Taksiler, arabalar gelmiyordu. Bende VIP, büyük bir araç vardı. Oradaki teyzelere 'Hepinizi eve bırakırım' dedim ama Şükran gelmiyordu" ifadelerini kullandı.

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile ilk karşılaşmasını anlattı

Futbolcu tanışma anını ise şöyle aktardı: "Ben elimi uzattım, Şükran elini uzatmadı. Elim havada kaldı ve sadece 'En büyük Beşiktaş' dedi."

Caner Erkin'in bu samimi itirafı, hem hayranları hem de magazin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Son Dakika Spor Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile ilk karşılaşmasını anlattı - Son Dakika

