Canikli milli judocu Avrupa yolunda - Son Dakika

Ümitler Avrupa Kupası'nda birincilik elde eden Milli Takım sporcusu Mertcan Kömpe turnuvada ülkeyi temsil etmek üzere Çekya'ya gidecek.

Geçen ay Azerbaycan'da düzenlenen Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda birincilik elde ederek İstiklal Marşı'nı okutturan Canik Belediyespor Kulübü Milli Takım sporcusu Mertcan Kömpe ülkeyi temsil etmek üzere Çekya'ya gidecek. Çekya'da düzenlenecek judo müsabakalarında Türkiye adına mücadele edecek olan Canikli milli sporcu, ardından Romanya'ya geçecek. Mertcan Kömpe, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde Romanya'da gerçekleştirilecek olan müsabakalarda da başarılı sonuçlar elde ederse Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Başkan Sandıkçı milli sporcuyu kutladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, milli sporcu Mertcan Kömpe'yi başarısından dolayı kutladığını belirtti. Canikli milli sporcunun Avrupa Şampiyonası'na da katılma hakkı elde ederek büyük zaferlere imza atacağına inandığını söyleyen Başkan Sandıkçı, "Milli sporcumuz Mertcan'ı ve onu yetiştiren hocalarını yürekten kutluyorum. Avrupa'da milli marşımızı okutturup bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğine Allah'ın izniyle inanıyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Azerbaycan'daki zaferinin ardından Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını tamamlayan milli sporcu Mertcan Kömpe, 6 Nisan'da Çekya'ya gidecek. - SAMSUN