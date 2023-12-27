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Çankaya Üniversitesi, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
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Çankaya Üniversitesi, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 84-79 yendi. Çankaya Üniversitesi 16. maçında 5. galibiyetini elde ederken, Bursa Uludağ Basketbol ise 10. yenilgisini aldı.

Çankaya Üniversitesi, Bursa Uludağ Basketbol\'u mağlup etti
27.12.2023 - 17:15,
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Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Ali Osman Kanık, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

Çankaya Üniversitesi: Melike Yalçınkaya 18, Carty-Williams 29, Walker 7, Fontaine 17, Gizem Tüzün 4, Gülse Uğur 3, Melike Tuğba Oral 6

Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 16, Madison Williams 23, Efsun Çelik 9, Fluker 19, Couliabaly 10, İpek Garip 2

1. Periyot: 20-29

Devre: 40-52

3. Periyot: 66-64

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 84-79 yendi.

Çankaya Üniversitesi 16. maçında 5. galibiyetini elde ederken, aynı müsabaka sayısı bulunan Bursa Uludağ Basketbol ise 10. yenilgisini aldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Çankaya Üniversitesi, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika


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