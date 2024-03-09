Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Alagöz Holding\'e yenilerek küme düştü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding'e 117-57'lik skorla yenilen Çankaya Üniversitesi, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü.
Çankaya Üniversitesi, ligde bugün Ankara Spor Salonu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding'e 117-57 mağlup oldu ve ligde oynadığı 26 maçta 19. mağlubiyetini aldı.
Ligde 7 galibiyet, 19 mağlubiyetle ve 33 puanla 14. sırada yer alan Çankaya Üniversitesi, kalan 2 maçını kazansa bile alt lige düşmekten kurtulamayacak.
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HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), Avusturyalı rakibi 8TF Flink Stones Graz'ı 3 sayı farkla mağlup etmesine rağmen finallere gitme şansını yitirdi. Avusturya ekibi Stones Graz ve İtalya ekibi PDM Treviso finallere katılmaya hak kazandı.
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