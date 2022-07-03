Yarışları Bayramören Kaymakamı Tuncay Karataş , Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Türk Hava Kurumu Çankırı Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Demir de takip ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı - Son Dakika

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