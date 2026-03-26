Canlı anlatım! Büyük heyecan başladı, haydi çocuklar

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Man, Hagi, Mihaila, Birligea.

CANLI ANLATIM

Maç başladı...