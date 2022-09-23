CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika
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CANLI YAYIN DUYURUSU

23.09.2022 17:01
CANLI YAYIN DUYURUSU

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve futbolculardan Bertuğ Yıldırım, Erencan Yardımcı ile Berkay Vardar'ın açıklamalarını DHA Feed2'den CANLI yayınlamaktayız.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve futbolculardan Bertuğ Yıldırım, Erencan Yardımcı ile Berkay Vardar'ın açıklamalarını DHA Feed2'den CANLI yayınlamaktayız


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SPOR Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı İstanbul'da yapıldı SPOR Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı İstanbul'da yapıldı CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: DHA

Tolunay Kafkas, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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