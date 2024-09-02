Mert Günok'tan A Milli Takım İle İlgili Açıklamalar
A Milli Takım'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, DHA Feed 2 üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Günok, takımın hedefleri, hazırlık süreci ve yeni jenerasyon futbolcular hakkında görüşlerini paylaştı. Taraftarların desteklemesi gerektiğinin altını çizen Günok, milli takım adına her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.
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2.09.2024 21:03:02. #1.11#
SON DAKİKA: Mert Günok'tan A Milli Takım İle İlgili Açıklamalar - Son Dakika
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