Canlı yayında eşiyle barıştı, Fenerbahçe notu gündem oldu

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına konuk olan Şaban isimli vatandaş, Fenerbahçe sevgisiyle tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Şaban'ın eşine söylediği, "Fener hiç ölmez. Ama sen bir gün sabah ölüp gidersin gülüm." sözleri sosyal medyada gündeme oturmuştu. Eşiyle barışan Şaban, özür hediyesiyle bir kez daha gündeme geldi.

"FENERBAHÇE'Yİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Esra Erol'da programının bugün yayınlanan bölümünde eşi Burcu'yla barışan Şaban'ın özür dilemek için aldığı çiçek ve üzerinde yazan not sosyal medyada büyük ilgi çekti. Eşine sarı-lacivert çiçek alan Şaban nota ise, "Seni çok seviyorum ama Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum" yazdı. Sosyal medyada özellikle Fenerbahçeliler tarafından binlerce kez paylaşılan videoya beğeni yağdı.