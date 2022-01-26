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Canlı yayında eşiyle barıştı, Fenerbahçe notu gündem oldu - Son Dakika

Canlı yayında eşiyle barıştı, Fenerbahçe notu gündem oldu

26.01.2022 19:59

Fenerbahçe sevgisi yüzünden eşiyle olan ilişkisi bitme noktasına gelen Şaban isimli vatandaşın sözleri çok konuşulmuştu. Bugün canlı yayında eşi Burcu'yla barışan Şaban, özür dilemek için aldığı çiçekle bir kez daha viral oldu. Eşine sarı-lacivert çiçek alan Şaban'ın notta, "Seni çok seviyorum ama Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum" yazması sosyal medyada gündem oldu.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına konuk olan Şaban isimli vatandaş, Fenerbahçe sevgisiyle tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Şaban'ın eşine söylediği, "Fener hiç ölmez. Ama sen bir gün sabah ölüp gidersin gülüm." sözleri sosyal medyada gündeme oturmuştu. Eşiyle barışan Şaban, özür hediyesiyle bir kez daha gündeme geldi.

"FENERBAHÇE'Yİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Esra Erol'da programının bugün yayınlanan bölümünde eşi Burcu'yla barışan Şaban'ın özür dilemek için aldığı çiçek ve üzerinde yazan not sosyal medyada büyük ilgi çekti. Eşine sarı-lacivert çiçek alan Şaban nota ise, "Seni çok seviyorum ama Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum" yazdı. Sosyal medyada özellikle Fenerbahçeliler tarafından binlerce kez paylaşılan videoya beğeni yağdı.

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Fenerbahçe, Esra Erol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında eşiyle barıştı, Fenerbahçe notu gündem oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Canlı yayında eşiyle barıştı, Fenerbahçe notu gündem oldu - Son Dakika
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