Canlı yayında şişirdiği balonu "Bakın bu balonun hayatı neye bağlı" diyerek iğneyle patlatıp Fenerbahçe örneği veren yorumcu Ozan Zeybek için sarı-lacivertli kulüp çok sert bir açıklama yaptı. Fenerbahçe, yorumcunun kanalında çalışan hiçbir görevlinin artık tesislere alınmayacağını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "A Spor adlı televizyon kanalında yorum kisvesi altında kendi kişisel reklamını yapmaya çalışan bir şahıs hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Ozan Zeybek isimli bu şahıs bugün ekrandan sergilediği tavırla haddini ve sınırını fazlasıyla aşmıştır.
Şahsi görüş çerçevesinde kesinlikle değerlendiremeyeceğimiz, tam olarak haddini aşan bu tavırdan hareketle; aynı ekranlardan özür açıklaması yapılmadıkça bugün itibarıyla ilgili kurumun herhangi bir görevlisini hiçbir tesisimize kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.
Canlı yayında Ozan Zeybek'in balonu şişirip patlatma anı:
Son Dakika › Spor › Canlı yayındaki balonlu örnek bardağı taşıran son damla oldu! Fenerbahçe'den ambargo kararı - Son Dakika