Cansu Özbay'dan Güzelbahçe'ye Ziyaret - Son Dakika
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Spor

Cansu Özbay'dan Güzelbahçe'ye Ziyaret

Cansu Özbay\'dan Güzelbahçe\'ye Ziyaret

Voleybolcu Cansu Özbay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ı ziyaret ederek imzalı formasını verdi.

24.09.2024 14:22
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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta forma giyen milli voleybolcu Cansu Özbay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ı makamında ziyaret etti.

Güzelbahçe Belediyesinden yapılan açıklamada, milli voleybolcu, bir araya geldiği Günay'a imzalı formasını verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Günay, hemşehrileri Cansu Özbay'ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Cansu'nun bizdeki yeri başka. Çünkü o milli sporcumuz aynı zamanda da bir Güzelbahçeli. Bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Cansu kızımızın Güzelbahçe'de yapacağı her türlü sportif etkinlikte belediye olarak yanında olacağımızı söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay da Günay'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada ülkemi temsil etmek büyük bir gurur. Güzelbahçeli olmak da ayrıcalık benim için. Başkanımızla daha önce bir araya gelecektik ama programlar uymadı. Bugüne nasipmiş. Ben de Güzelbahçe'nin tanıtılması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Güzelbahçe İzmir'in en ayrıcalıklı ve güzel ilçelerinden. Voleybol konusunda da bazı projelerimiz var, başkanımla konuştuk, destekleyeceklerini, yanımızda olacaklarını söyledi. Haftada 3-4 saat Güzelbahçe Belediyesinin spor salonunda bazı antrenmanlar yapma fırsatı verdi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cansu Özbay'dan Güzelbahçe'ye Ziyaret - Son Dakika

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