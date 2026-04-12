Cansu Şeyhoğlu Gümüş Madalya Kazandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cansu Şeyhoğlu Gümüş Madalya Kazandı

12.04.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Cansu Şeyhoğlu gümüş madalya elde etti.

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Cansu Şeyhoğlu, gümüş madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ve 117 ülkeden 995 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye'yi kadınlar 59 kiloda temsil eden Cansu Şeyhoğlu gümüş madalyanın sahibi oldu. Şeyhoğlu, son 64 turunda Suudi Arabistan'dan Merail Mohammed'i 2-0, son 32 turunda Senegal'den Marie Fall'ı 2-0, son 16 turunda Belarus'dan Palina Zabauka'yı 2-0, çeyrek finalde Brezilya'dan Manoela Erkmann'ı 2-1 ve yarı finalde Mısır'da Salma Mohammed'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Finalde Çin'den Kunyue Ren'e 2-0 mağlup olan milli sporcu dünya ikincisi oldu.

İlk gün mücadele eden diğer sporculardan erkekler +78 kiloda Yusuf Efe Mızrak çeyrek final, kadınlar 46 kiloda Neslihan Bozkurt ise son 32 turunda şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın ikinci gününde 3 milli sporcu madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 23:00:28. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.