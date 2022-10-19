Capone'den Galatasaray'a ziyaret - Son Dakika
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Capone'den Galatasaray'a ziyaret

19.10.2022 22:48
Capone'den Galatasaray'a ziyaret

Galatasaray'ın eski futbolcularından Capone, sarı-kırmızılı kulübü ziyaret etti.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Capone, sarı-kırmızılı kulübü ziyaret etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Capone, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün benim için çok güzel bir gün. Çok özlediğim yere geri döndüm. Duygularımı anlatmak gerçekten çok zor. Burada inanılmaz güzel duygular yaşadık. Çok fazla başarılara imza attık. Burada olduğum için, arkadaşlarımı gördüğüm için mutluyum. Kulüpte çalışan personellerle de konuşma fırsatı buldum. Okan hocamız da benim eski takım arkadaşım olduğu için onunla konuşmak, onu görmek beni inanılmaz mutlu etti. Şu an kendimi çok ama çok mutlu hissediyorum. Burası benim ikinci evim diyebilirim. Tekrar evimde olduğum için inanılmaz mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Capone, eski takım arkadaşı Okan Buruk'un Galatasaray teknik direktörü olması hakkında ise şunları söyledi:

"Türk futbolunu takip ediyorum. Okan hocanın gelmesinden itibaren başarılarını da çok yakından takip ettim. Kendisi başarılı bir hoca. Galatasaray'a hoca olarak gelmesi beni çok mutlu etti. Galatasaray'ın bir parçasıydı. Onu yürekten destekliyorum. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Biz dışarıda da olsak Galatasaray'ı her zaman gönülden destekledik. Her zaman Galatasaray'ın iyi olması için dua ettik. Okan hoca gibi insanların tekrar kulübe dönmesi, tekrar camianın içinde yer alıp Galatasaray'ın başarılı olması için çalışması beni ekstra mutlu ediyor. Galatasaray'ın bu sene başarılı olacağına inanıyorum."

Brezilyalı eski oyuncu, UEFA Kupası zaferini unutamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Birçok kupa aldık ve bunların hepsi beni çok mutlu etti. Aralarında en büyüğü UEFA Kupası. Geriye dönüp baktığımda bunları düşündükçe tüylerimiz diken diken oluyor. Bunu ekip olarak başardık. O dönemki arkadaşlarımızla unutulmaz bir tarihe imza attık. Bugüne kadar da aynısını tekrarlayamadık. Tekrarlanması için dua ediyorum. Birçok takım arkadaşım daha iyi kulüplere gitme imkanı buldular. Geçmişe dönüp baktığımızda böyle bir başarı, böyle bir kupa Galatasaray'ı hala bugün konuşulan bir takım yaptı. Hem ülkenin hem de kulüp olarak Galatasaray'ın Avrupa'da ve dünyada tanınmasını sağladı. Bugün Galatasaray'a gelen futbolcular zamanında bunu başardığını görüyor ve 'ben böyle bir kulübe geldim' diyor, bu da bizi çok mutlu ediyor."

Kaynak: AA
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Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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