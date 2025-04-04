Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler müjdesini verdi

Real Madrid, La Liga'nın 30. haftasında sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili müjdeli haberi verdi.

DAHA FAZLA ŞANS VERECEK

İspanya Kral Kupası yarı final maçında Real Sociedad karşısında asist yapan Arda Güler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Carlo Ancelotti, takımın genç futbolcuları Arda Güler ve Endrick'e fazla şans vermeyi düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Arda Güler ve Endrick çok iyi oynuyorlar. Valencia karşısında oynayabilirler. Sezon sonuna doğru önemli bir rol alabilirler" ifadelerini kullandı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Beklediği forma şansını bulamayan ve zaman zaman takımdan ayrılacağı konuşulan Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıktı ve 1.165 dakika sahada kaldı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 7 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.