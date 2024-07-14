Carlos Alcaraz, Wimbledon'da Djokovic'i yenerek şampiyon oldu

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde 2 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-0 yenen 3 numaralı seribaşı İspanyol sporcu Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

Başkent Londra'daki turnuvanın tek erkekler finalinde, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic ile son şampiyon Alcaraz karşılaştı.

İlk iki seti 6-2'lik skorlarla kazanan ve 2-0 öne geçen İspanyol tenisçi, üçüncü seti de 7-6 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve organizasyonda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada 2018'in ardından final maçları 3-0 sona ermemişti.

İki isim, geçen yıl da Wimbledon finalinde karşılaşmış ve Alcaraz, korttan 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) galip ayrılmıştı.

Bu arada, Galler Prensesi Kate Middleton da karşılaşmayı takip etti.