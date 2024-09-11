Çarşambaspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele edecek olan Çarşambaspor, yeni sezon hazırlıklarına Adapark Spor Tesisleri'nde aralıksız devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele edecek olan Çarşambaspor, yeni sezon hazırlıklarına, Teknik Direktör Aydın Akay yönetiminde devam ediyor. Antrenmanlar hem fiziksel hem de taktiksel açıdan yoğun bir tempoda gerçekleşiyor. Takımın yeni transferleri de kampa katılarak uyum sürecini hızlandırmaya çalışırken, oyuncuların hırsı ve performansı teknik ekibi memnun ediyor. Hazırlık süreci kapsamında birkaç hazırlık maçı da planlayan Çarşambaspor, bu maçlarda hem takımın genel performansını hem de taktik varyasyonları deneme fırsatı bulacak. - SAMSUN