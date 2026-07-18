Çatak'ta Rafting Coşkusu - Son Dakika
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Çatak'ta Rafting Coşkusu

18.07.2026 11:27
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Van'ın Çatak ilçesinde rafting tutkunları, zorlu parkurlarda heyecan dolu anlar yaşadı.

Van'ın Çatak ilçesine gelen birçok ilden rafting tutkunları, güçlü akıntılarla mücadele ederek heyecan dolu anlar yaşadı.

Doğal güzellikleri ve kanyonlarıyla öne çıkan Çatak Çayı, Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı kapsamında 9 ilden 180 sporcuyu ağırladı.

Türkiye'nin önemli rafting parkurları arasında gösterilen çayda bir araya gelen sporcular, kask, can yeleği ve diğer güvenlik ekipmanlarını kuşanarak antrenörleri eşliğinde botlarla suya indi.

Birkaç kilometrelik parkurda kürek çeken sporcular, zorlu etapları defalarca geçerek teknik becerilerini geliştirirken, güçlü akıntılarla mücadele ederek fiziksel dayanıklılıklarını artırdı ve takım uyumlarını pekiştirdi.

Üç gün süren organizasyonda su debisi yüksek çayda adrenalin yaşayan rafting tutkunları, temiz, serin havası ve yeşilliğiyle öne doğada keyifli zaman geçirdi.

"Akıntısı rafting için oldukça elverişli"

Yozgat'tan gelen rafting antrenörü Abdullah Erarslan, AA muhabirine, suda vakit geçirmenin keyifli olduğunu söyledi.

Yedi kişilik ekiple geldiklerini belirten Erarslan, şunları kaydetti:

"Türkiye Şampiyonası'na üçüncü kez katılarak buradaki parkurda mücadele ediyoruz. Parkurun doğal yapısı ve su seviyesinin yüksekliği bizim için avantaj. Buradan da şampiyonlukla ayrılmayı hedefliyoruz. Kadın takımımızla yedi kişilik bir ekiple geldik. Diğer organizasyonlarda olduğu gibi bu yarışmaya da aynı disiplinle katılıyoruz. Türkiye'nin önde gelen rafting parkurlarından birinde yarışıyoruz. Güzel bir ortam var. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Beş yıldır rafting sporuyla ilgilenen Yağmur Ünsal ise daha önce milli takım adına yarışmalara katıldığını ifade ederek, "Son dört organizasyonda kadın takımı adına mücadele ediyorum. Parkurun keyfini çıkarıyoruz. Sıcak havada suya girmek serinletiyor. Akşamları hava biraz daha serin oluyor. Çatak güzel bir yer. Yeniden buraya gelmek isteriz. Parkurun akıntısı biraz hızlı ama suyu güzel. Slalom etabında akıntı nedeniyle herkesin biraz zorlanacağını düşünüyorum." dedi.

Tunceli'den ekip arkadaşlarıyla birlikte gelen Ece Ela Oğuz da "Hava çok sıcak, biz de suya girip serinliyoruz. Sporcuların buraya gelip bu parkuru görmesini isterim. Akıntısı rafting için oldukça elverişli. Hırslı ve azimli sporcular bu parkurda güzel bir mücadele ortaya koyabilir." diye konuştu.

Rize'den gelen Ziya Balsüzen de "Antrenman yaptığımız dere, akıntı bakımından buradan daha güçlü. Rize'deki derelere 'fırtına deresi' diyoruz. Rafting orada öne çıkan spor branşlarından biri. Buradaki parkuru orta zorlukta değerlendirebilirim. Bizim için burası daha kolay bir parkur oldu. 26 kişilik bir ekiple geldik. İyi bir derece elde edip memleketimize dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Turizm, Çatak, Doğa, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Çatak'ta Rafting Coşkusu - Son Dakika

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