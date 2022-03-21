Çavdarhisar takımı zeka oyunlarında 3 şampiyonluk 1 ikincilik elde etti - Son Dakika
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Çavdarhisar takımı zeka oyunlarında 3 şampiyonluk 1 ikincilik elde etti

21.03.2022 10:07
Çavdarhisar takımı zeka oyunlarında 3 şampiyonluk 1 ikincilik elde etti

Çavdarhisar zeka oyunları takımı Kütahya'da yapılan il finallerinde 3 şampiyonluk ve 1 ikincilik elde ederek turnuvanın en iyi takımı oldu.

Çavdarhisar zeka oyunları takımı Kütahya'da yapılan il finallerinde 3 şampiyonluk ve 1 ikincilik elde ederek turnuvanın en iyi takımı oldu.

Türkiye Akıl ve Zeka oyunları Federasyonu il finallerinin en küçük öğrencisi olmasına rağmen tüm rakiplerini yenen Aymira Günay, Equlibiro oyununda Kütahya şampiyonu, yine tüm rakiplerini maç vermeden 5-0 yenen Tunahan Süngü, Pentego oyunu şampiyonu, Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan İshak Karademir ise Küre oyunu şampiyonu oldu. Tek maç kaybedip tüm maçları kazanan İlayda Emre il 2.si oldu.

Dereceye giren öğrenciler Türkiye finallerinde Kütahya'yı temsil edecekler. - KÜTAHYA

Çavdarhisar takımı zeka oyunlarında 3 şampiyonluk 1 ikincilik elde etti
Çavdarhisar takımı zeka oyunlarında 3 şampiyonluk 1 ikincilik elde etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çavdarhisar takımı zeka oyunlarında 3 şampiyonluk 1 ikincilik elde etti - Son Dakika


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