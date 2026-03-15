Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çaycuma Gençlerbirliği U17, Düzcespor'u Yenerek Hedeflerine Yaklaşıyor

15.03.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma Gençlerbirliği U17, Düzcespor'u 1-0 yenerek play-off umutlarını sürdürüyor.

U17 Gelişim Ligi 5. Grup'ta mücadele veren Çaycuma Gençlerbirliği takımı, rakibi Düzcespor U17 takımını 1-0 mağlup ederek mücadelesini sürdürüyor.

Çaycuma'da Düzcespor U17 Takımını ağırlayan Çaycuma Gençlerbirliği U17 takımı, bu müsabakadan 13. dakikada Behlül Abalı'nın golüyle 1-0 galip ayrıldı. Küçük yaştan itibaren futbolda gelişim kaydedebilmek adına mücadele veren genç sporcular, kısıtlı imkanlara boyun eğmeyip vizyonlarını gerçeğe dönüştürdü.

Çocukluk yıllarında başladıkları futbol yolculuğunda sayısız zorlukla baş başa kalan, ancak birbirlerine kenetlenmekten asla vazgeçmeyen Çaycuma ekibi, Düzce karşısında aldıkları galibiyetle yılların birikimini ve emeğini taçlandırdı.

Elde edilen bu sonuç, yalnızca haneye yazılan üç puandan ibaret kalmadı. Takım, hayallerinin peşinden gitmeye tereddüt eden tüm akranları için de birer örnek oldu.

Teknik Sorumlu Muammer Gökhan Akırşan yaptığı açıklamada, "Bu yola çıkarken gelişim adı altında katılım sağlarken çocuklarla inandık. Sürecin meşakkatli geçeceğini biliyorduk. İyi bir ekibi bir araya getirdik. Özellikle 16-17 yaş grubunda gerçekten bölge karmasında çok iyi çocukları bir araya getirdik. Burada biraz daha desteklenmeyi beklerdik ama kendi şartlarımızda en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün de çocuklar sahada çok iyi mücadele ettiler. Boluspor'un ardından ligi 2. bitirirlerse gelişim liginde play-off turuna katılmaya hakları var. Daha iyi takımlarla Trabzonspor, Çaykur Rizespor gibi takımlarla oynama şansları var. Onlarla gururluyum, kendi adıma çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı Behlül Özcan ise, "Güzel bir sezon geçirdik. Takım yeniden kuruldu. Sezon başı play-off hedefimiz vardı. Şu an bu hedefi gerçekleştirmek için bir adım daha yaklaştık. Birinci devrede iki mağlubiyet aldık. Ama hedefimizden şaşmadık. Takım arkadaşlarımla idmanlara çok iyi hazırlanıyoruz. Birlikte idman yapamamamıza rağmen takım olarak çok iyi ilerliyor. Bundan sonraki süreçte takım arkadaşlarıma güveniyorum. Bugün profesyonel takımın alt yapısına karşı galibiyetimizi de aldık. Olmayacak diye bir şey yok. Çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Trabzon, Rize gibi takımlarla oynamak" şeklinde konuştu.

Çaycuma Gençlerbirliği U17 Takımı, 28 Mart günü Boluspor U17 takımı ile karşılaşacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 13:59:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.