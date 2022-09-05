Çaycuma Masterlerspor galibiyet serisine devam etti - Son Dakika
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Çaycuma Masterlerspor galibiyet serisine devam etti

05.09.2022 09:59
Çaycuma Masterlerspor galibiyet serisine devam etti

Çaycuma Masterler ailelerinin desteğiyle Safranbolu Veteranlar sporu ilk yarı Bilgin Akçin'in, ikinci yarı Gökhan Parıltı'nın golleriyle 2-0'lık net bir skorla kazanmasını bildi.

Çaycuma Masterler ailelerinin desteğiyle Safranbolu Veteranlar sporu ilk yarı Bilgin Akçin'in, ikinci yarı Gökhan Parıltı'nın golleriyle 2-0'lık net bir skorla kazanmasını bildi.

Çaycuma Masterler Spor Kulüp Başkanı Ali Köktürk, skordan ve oyundan çok memnun olduğunu söyleyerek, "Yıldız futbolcumuz Suat Kerçi'nin, Kaptanımız Sadık, Gürkan, Alkan, Barış, Erdal gibi oyuncularımızdan yoksun çıktığımız maçta kazanmasını bildik. Bizi sevindiren diğer bir husus yeni transferlerimiz Mehmet Eren Uzaldı ve Eren Uzaldı'nın bugünkü maçtaki performansları bizi ayrıca memnun etmiştir. Yönetimimiz ve Hocamız İlker Soylu ile, Emin adımlarla ilerleyerek hedefimiz olan önce TMVFL Batı Karadeniz Grubu Lig şampiyonluğu, ardından TMVFL Türkiye Şampiyonu kupasını almak" diye ifade etti. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Çaycuma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaycuma Masterlerspor galibiyet serisine devam etti - Son Dakika

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