Çaycumaspor'a kombine biletle destek oldular

Çaycuma spor başkanı Teoman Temelkuran ve yönetim kurulu üyeleri MHP Çaycuma ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Ziyarette yeni açılan parti binası için tebriklerini ileten Teoman Temelkuran yeni yönetim ile birlikte Çaycuma ilçesinde güzel bir hava estiğini ve güzel bir yönetim oluştuğunu dile getirdi.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ise ziyaretleri için Çaycumaspor'a teşekkür ederek, " Gençlerimiz için Çaycumasporun önemli ve gençlerimizin uyuşturucu, madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın, onları spor gibi topluma faydalı etkinliklere yönlendirmeliyiz. İlçe teşkilatı olarak Çaycumaspor' a 25 adet kombine olarak destek oluyoruz .Çaycumaspor'a başarılar dileriz " dedi. - ZONGULDAK