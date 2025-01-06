Çaycumaspor, Kayıkçılar ile 2-2 Beraberlik Sağladı - Son Dakika
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Çaycumaspor, Kayıkçılar ile 2-2 Beraberlik Sağladı

Çaycumaspor, Kayıkçılar ile 2-2 Beraberlik Sağladı

Çaycumaspor, ikinci yarı öncesi Kayıkçılar Gençlerbirliği karşısında 2-2 berabere kaldı.

06.01.2025 16:54
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Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarıdan Çaycumaspor, ikinci yarı öncesinde Kayıkçılar Gençlerbirliği Spor ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Zonguldak Süper Amatör Lig'in ilk yarısı geçtiğimiz hafta tamamlanırken, ikinci yarı ise bu hafta sonu 12 Ocak tarihinde başlayacak.

İkinci yarı öncesinde Çaycumaspor Kulübü tüm hazırlıklarını devam ettirirken bir yandan da hazırlık maçı yaptı. İkinci yarıya şampiyonluk iddiası ile yola çıkan Çaycumaspor, ilk devre arasında Kayıkçılar Gençlerbirliği Spor Kulübü ile hazırlık maçı gerçekleştirdi.

Sentetik sahada gerçekleşen mücadelede maç, beraberlikle sonuçlandı. Maçı beraberlikle kapatan Çaycumaspor, ikinci yarı öncesinde hazırlık dopingi almış oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaycumaspor, Kayıkçılar ile 2-2 Beraberlik Sağladı - Son Dakika

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