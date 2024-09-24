Çaycumaspor Küçük Kızlar 3-0 Galip

Spor

Çaycuma spor Voleybol takımı, küçük kızlar kategorisinde Karadeniz Ereğli Voleybol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçında 3-0'lık galibiyet elde etti. Genç sporcular, etkileyici performanslarıyla dikkat çekerken, bu galibiyet gelecekteki maçlar için umut verici bir tablo çizdi.

Maçı izleyen Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, maç sonrasında sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kaya, ilçede yapılan tüm spor faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Çaycumaspor'un genç kızları, bu galibiyetle hem yeteneklerini ortaya koydu hem de ilçede sporun gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerinin sinyallerini verdi. - ZONGULDAK